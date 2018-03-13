في موقعة آسيوية جديدة.. ريبروف يجد بديل لـ ” عسيري “

ماجد محمد(صدى):

يترقب جماهير الراقي، اليوم الثلاثاء، موقعة جديدة للفريق أمام الغرافة القطري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، متوقعين تحقيق انتصار جديد للتغريد في الصدارة.

ويعاني سيرغي ريبروف مدرب الأهلي من عدد من الغيابات القهرية في فريقه، حيث يتغيب بالطبع عمر السومة العائد من الإصابة نظرًا لعدم إدراك اسمه في القائمة الآسيوية، بالإضافة لغياب أخرين للإصابة.

ولجأ ريبروف إلى الاستعانة بالنجم المصري المحترف في صفوفه مؤمن زكريا كرأس حرية لغياب مهند عسيري؛ الذي لم يكتمل برنامجه التأهيلي بعد.

ويتغيب عن الراقي أيضًا كل من الثنائي وليد باخشوين، والظهير الأيسر حمدان الشمراني؛ نظرًا لعدم اكتمال شفاؤهم أيضًا.

ويدخل الأهلي بروح معنوية مرتفعة؛ عقب الضربات الموجعة التي تلقاها غريمه الهلال في بطولة دوري المحترفين، بالإضافة لاقتراب الأهلي من صدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم.

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