ربيروف: متفائل بعد خسارة الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، على تفاؤله وزيادة الثقة لدى فريقه عقب تقليص الفارق في صدارة الدوري المحلي مع الهلال لنقطة واحدة، بعد خسارة الأخير أمام الاتفاق في الجولة الماضية 2-1.

وقال المدرب الأوكراني: نفكر في كل مباراة بشكل منفرد ويجب الاستفادة من جاهزية الفريق والحضور الجماهيري في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن الحسابات الرقمية للتأهل.

وأضاف: ننافس على كافة البطولات التي نشارك بها خلال الموسم، اللاعبون بعد الفوز على القادسية زادت لديهم الثقة وجميع المباريات المقبلة حاسمة.

ويستضيف الفريق الغربي نظيره الغرافة القطري، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018 غداً الثلاثاء.