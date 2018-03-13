تفاصيل جديدة حول الطالبة التي تم دهسها بمكة

نايف السالم(صدى):

حمل والد الطالبة التي لقت حتفها بمكة المكرمة، وتدعى فاطمة سالم اليزيدي ، والبالغة من العمر15 عاما، كلا من إدارة وحارس المدرسة وسائق الحافلة المدرسية، وأمانة العاصمة المقدسة، المسؤولية عن الحادثة، متوعدا بمقاضاتهم.

وأكد والد الطالبة المتوفاه أن إدارة المدرسة والحارس يتحملان مسؤولية مغادرتها من المدرسة، ولم يبقياها حتى حضوره لاصطحابها إلى المنزل، أما أمانة العاصمة المقدسة مسؤولة فلأنها أبقت على جسر المشاة مغلقا، رغم أنه أنشئ من أجل المجمع، مما اضطر ابنته لمحاولة تجاوز المركبات على الطريق.

وأوضح أن ابنته اعتادت على العودة بالحافلة المدرسية، وأحيانا يذهب هو لإحضارها، وفي هذا اليوم خرجت ابنته فلم تجد الحافلة التي غادرت من دونها، فحاولت قطع الطريق إلى الجانب الآخر، لتصدمها مركبة ويهرب سائقها.

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