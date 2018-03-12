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سائق يقتل طالبة في مكة بدهسها ويفر هاربا

سائق يقتل طالبة في مكة بدهسها ويفر هاربا
نايف السالم(صدى):

لقيت طالبة حتفها ظهر اليوم الإثنين ، بعد دهس مركبة لها ، على طريق الدائري الثالث ، أمام مجمع المدارس بحي الهجرة ، ليفر السائق هاربًا ويتركها تلفظ أنفاسها الأخيرة على الطريق .

ومن جانبه ، أكد متحدث إدارة تعليم مكة المكرمة ، طلال الردادي ، إن الإدارة بدأت التحقيق في الحادثة ، متوعدًا بتطبيق النظام بحق المتسببين .

وفي سياق متصل ، ألقى والد الطالبة المتوفية ، المسؤولية على عاتق إدارة وحارس المدرسة ، وسائق الحافلة المدرسية ، وأمانة العاصمة المقدسة ، متوعدًا بمقاضاتهم .

 


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