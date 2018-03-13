خطأ فادح..علم ألماني في استقبال العاهل البلجيكي بكندا

أوتاوا(صدى):

في خطأ بروتوكولي ارتكبه منظمو حفل رسمي في كندا، خلال استقبال العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته، رُفع علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا في استقبال الثنائي الملكي.

ويحمل العلم الألماني نفس ألوان العلم البلجيكي ولكن بترتيب واتجاه مختلفين، ورُفع في وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولي باييت.

ومن جانبه قالت المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا إنه : ” أثناء تحضيراتنا للحفل تم لفت نظرنا إلى أنه حصل خلط في الأمور في علم صغير رفع على الشجرة التي زرعتها جلالة الملكة فابيولا في 1977 “.