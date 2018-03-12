اتفاق سعودي مصري لإنشاء شركة ملاحة مشتركة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة قناة السويس، أن كل من رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عبدالله بن علي الدبيخي، جددا الاتفاق بين الطرفين من أجل دعم النقل البحري بين مصر والسعودية عبر قناة السويس.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الإثنين، إن الاتفاق يتضمن قيام شركة بحرية بنقل جميع احتياجات المملكة عبر القناة باستخدام جميع أنواع السفن التابعة للشركة.

ويتضمن الاتفاق أيضًا، وفقًا للبيان، دراسة إنشاء شركة ملاحة مصرية سعودية مشتركة ممثلة في هيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري يكون مقرها الرئيس في مصر للعمل على نقل كافة احتياجات مصر بمختلف أنواعها، وكذلك المواد الخام والمنتجات الواردة والمصدرة الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.