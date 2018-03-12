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شرطة المدينة تلقي القبض على سائق فيديو ” التحرش بفتاة ذوي الاحتياجات “

شرطة المدينة تلقي القبض على سائق فيديو ” التحرش بفتاة ذوي الاحتياجات “
سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ،أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن( سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والإعتداء على فتاة من ذوي الهمم) ، عليه فقد عملت شرطة المنطقة و أجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به ، وقد تم التوصل إلى الفاعل ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة ، وقد استغل ظروف تلك الفتاة ، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته .

وشرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد على اهتمامها وعزمها لتتبع كل مخالف بحزم من منطلق مسؤلياتها الأمنية والمجتمعية ، وتحذر في الوقت نفسه من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الإعتداء عليهم ، و تهيب بأولياء الأمور بمراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) .

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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات

اعوذ بالله فضيحه بالله وش موقفه الحين عند اهله وجماعته وعند العالم كله اللي شافوا الفيديو

[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 3 ساعات

نسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله.
والله فرحت من كل قلبي .
الحمدلله انه أمسك عديم الرجوله والاخلاق والمروه والخوف من الله.
يعع يا شكله وهو يسوي هالحركات تقول قرد.

[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاعبه فيه الحبوب
اول شي قصوا لسانه
بعدين شوفوا العقوبة المناسبة
لكن قص اللسان لازم لازم

[ عدد التعليقات: 4063 ] نشر منذ 2 ساعتين

غريبة يكون هذا من عيال المدينه المنورة * لأن اللي أعرفه أن عيال المدينه أغلبهم ناس متحترمه*!!
*
وتقريباً مستحيل يصدر هذا الشيء منهم أو من أحد شبابها * لكن مثل ما قالوا من أول ( لكل قاعدة شواذ )*!!
*
على العموم هذا شخص شاذ وقليل أدب * و إن شاء الله بياخذ عقابه بعد أن مسكوه **

[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوبرا وكريم وامثالها ماجابت غير الفساد

[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ما توقعت انه صدق ماهو بصاحي ابد به هالحركات ومدت يدينه جعلها الكسر
الله يكفينا الشر يارب واحفظنا واستر علينا❤️

[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله مفلوت وانربط
ذى ما ينعطى وجة قام يتحرش بالفتاة الغلبانة

[ عدد التعليقات: 16351 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغل ضعفها حسبي الله عليه

[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 2 ساعتين

ثلاثة تعليقات مانزلتها صدى

اشبكو صادين..عني

[ عدد التعليقات: 6749 ] نشر منذ 57 دقيقة

واضح من وجهه الوذر انه مواطن ان شاء الله قريب نفتك من الأشكال …….بعد قيادة المراة 🤬🤬

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