شرطة المدينة تلقي القبض على سائق فيديو ” التحرش بفتاة ذوي الاحتياجات “
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ،أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن( سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والإعتداء على فتاة من ذوي الهمم) ، عليه فقد عملت شرطة المنطقة و أجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به ، وقد تم التوصل إلى الفاعل ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة ، وقد استغل ظروف تلك الفتاة ، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته .
وشرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد على اهتمامها وعزمها لتتبع كل مخالف بحزم من منطلق مسؤلياتها الأمنية والمجتمعية ، وتحذر في الوقت نفسه من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الإعتداء عليهم ، و تهيب بأولياء الأمور بمراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) .
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله فضيحه بالله وش موقفه الحين عند اهله وجماعته وعند العالم كله اللي شافوا الفيديو
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43923 ] نشر منذ 3 ساعات
نسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,
هزيم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله.
والله فرحت من كل قلبي .
الحمدلله انه أمسك عديم الرجوله والاخلاق والمروه والخوف من الله.
يعع يا شكله وهو يسوي هالحركات تقول قرد.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منه 💔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعبه فيه الحبوب
اول شي قصوا لسانه
بعدين شوفوا العقوبة المناسبة
لكن قص اللسان لازم لازم
رااايق[ عدد التعليقات: 4063 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبة يكون هذا من عيال المدينه المنورة * لأن اللي أعرفه أن عيال المدينه أغلبهم ناس متحترمه*!!
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وتقريباً مستحيل يصدر هذا الشيء منهم أو من أحد شبابها * لكن مثل ما قالوا من أول ( لكل قاعدة شواذ )*!!
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على العموم هذا شخص شاذ وقليل أدب * و إن شاء الله بياخذ عقابه بعد أن مسكوه **
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوبرا وكريم وامثالها ماجابت غير الفساد
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما توقعت انه صدق ماهو بصاحي ابد به هالحركات ومدت يدينه جعلها الكسر
الله يكفينا الشر يارب واحفظنا واستر علينا❤️
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله مفلوت وانربط
ذى ما ينعطى وجة قام يتحرش بالفتاة الغلبانة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16351 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغل ضعفها حسبي الله عليه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثلاثة تعليقات مانزلتها صدى
اشبكو صادين..عني
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6749 ] نشر منذ 57 دقيقة
واضح من وجهه الوذر انه مواطن ان شاء الله قريب نفتك من الأشكال …….بعد قيادة المراة 🤬🤬
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27411 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا لازم ينرزع فاالسجن الين
مايخيس ويتعفن😡