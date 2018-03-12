شرطة المدينة تلقي القبض على سائق فيديو ” التحرش بفتاة ذوي الاحتياجات “

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ،أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن( سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والإعتداء على فتاة من ذوي الهمم) ، عليه فقد عملت شرطة المنطقة و أجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به ، وقد تم التوصل إلى الفاعل ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة ، وقد استغل ظروف تلك الفتاة ، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته .

وشرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد على اهتمامها وعزمها لتتبع كل مخالف بحزم من منطلق مسؤلياتها الأمنية والمجتمعية ، وتحذر في الوقت نفسه من تسول له نفسه الإخلال بالأمن وانتهاك حرمات الناس أو الإعتداء عليهم ، و تهيب بأولياء الأمور بمراعاة مسؤولياتهم الأسرية تجاه فلذات أكبادهم ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته) .

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