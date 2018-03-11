بالفيديو.. محاولة سائق التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو وثقته فتاة من ذي الاحتياجات الخاصة لسائق سيارة أجرة التحرش بها أثناء توصيلها.
وأظهر الفيديو، سائق سيارة هو يحاول التحرش بالفتاة من خلال استخدام تعبيرات الوجه والأيد، ثم تطور به الأمر إلى مد يده نحوها ومحاولًا إيذائها لنسمع صوت صراخ استغاثة الفتاة التي يبدو أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب عدد كبير من المغردون من الجهات الأمنية، بسرعة الوصول إلي سائق السيارة ومعاقبته على ما قام به من تحرش وإيذاء وإيقاع أشد العقوبات به؛ ليكون عبرة لغيره.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5752 ] نشر منذ 3 ساعات
وش ذا الاجرام
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 3 ساعات
والله راح يجيبونك يالكلب الخسيس , لعنة الله عليك ,
Basil[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع العقليات هذي المفروض ماتركب لحالها اي وحده وقلة الوازع الديني ماخلى اثنان الا والشيطان ثالثهما وخاصة مع كريم واوبر لازم تآخذ الحذر وتكون متحشمة سواء هذي او غيرها راح تكون بنفس الموقف والله يستر عليهم ويحفظهم
المر[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 ساعتين
خبل مهستر مدري كيف تعلمه بالعنوان شكلها ماتتكلم زي ذي ماتروح وحدها لازم معها حد الله يستر عليهم
قحطاني رفيدي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
احس انه ولد اللي وراء. وكأنه تمثيل او مقلب والله اعلم.
عبدالله[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكلة اوبر وكريم تشغل الصاحي والمجنون
المفروض اختيار من يعملون بها
مواطن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
اساسنا وجهه وجه مجرم ووجه كلب ولاهو رجل ولا ياخاف الله الله لاتوفقه يسوي في انسانه مريضه كذا انشالله سجن موابد
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان وش تتوقعون واضح والله أعلم فلم مسوينه حوثيين ولا قطريين ولا رجال اعمال في مجلس الشورى يبون يقولون السعودين وسخين
خذو العلم ون السعودي لو يشتغل مكان الأجنبي هذا الي بيصير
لكن يبطون
مواطن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخواني ويااخواتي
لي يركب مع سايقيين اوبر في شي اسمه تقيم السايق اذ في ملاحظات عليه اكتبوا اسمه ورقمه سيارته وبلغوا فيهالشركه علي طول يوقف حسابه ويطرد من الشركه والله يستر علي عيال الناس
ومن كان نيته بطاله الله لاتوفقه لا دنيا ولا اخره
المر[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن مفلب ويكون اللي وراء ولد كله تمثيل
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 26 دقيقة
لو اجنبي قلتو جنسيه عربيه
واذا طلع سعودي شهرتو به وفضحتوه وشوهتو سمعه بلد كامل
يعتبر هذا خطاء
ولكن خطاء فردي
يمكن فيه ناس لها مأرب اخرى في تشويه وتعميم الخطاء
ابو بدر[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 17 دقيقة
ممكن تمثيل