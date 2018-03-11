بالفيديو.. محاولة سائق التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

حمود العنزي (صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو وثقته فتاة من ذي الاحتياجات الخاصة لسائق سيارة أجرة التحرش بها أثناء توصيلها.

وأظهر الفيديو، سائق سيارة هو يحاول التحرش بالفتاة من خلال استخدام تعبيرات الوجه والأيد، ثم تطور به الأمر إلى مد يده نحوها ومحاولًا إيذائها لنسمع صوت صراخ استغاثة الفتاة التي يبدو أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب عدد كبير من المغردون من الجهات الأمنية، بسرعة الوصول إلي سائق السيارة ومعاقبته على ما قام به من تحرش وإيذاء وإيقاع أشد العقوبات به؛ ليكون عبرة لغيره.