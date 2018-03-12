بالفيديو .. طفلة صغيرة تعبر عن حبها للفنانة يارا بطريقتها الخاصة
نال فيديو لطفلة صغيرة إعجاب الكثير من متابعي مواقع التوصل الاجتماعي، حيث عبرت الطفلة من خلاله عن حبها للفنانة اللبنانية يارا علي طريقتها الخاصة، وهنأتها بمناسبة تخطي كليب أغنيتها ” مابعرف ” المليون مشاهد.
حيث قالت الطفلة : ” ألف مبروك يارا، حبيبتي يارا ، علي نجاح ما بعرف “.
وأنهت الطفلة الفيديو بقبلة عفوية ليارا تعبيرًا عن الحب، كما انهالت الكثير من التعليقات على الفيديو لخفة روحه وصدق الطفلة .
يارا شوفي جنات عم تقولك مبروك ع وصول #مابعرف_100_مليون #يارا @yara_lb pic.twitter.com/8mxHl9MCd7
— MUZNA❤يروش (@MuznaYara) ١١ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً