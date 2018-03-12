بالفيديو .. طفلة صغيرة تعبر عن حبها للفنانة يارا بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

نال فيديو لطفلة صغيرة إعجاب الكثير من متابعي مواقع التوصل الاجتماعي، حيث عبرت الطفلة من خلاله عن حبها للفنانة اللبنانية يارا علي طريقتها الخاصة، وهنأتها بمناسبة تخطي كليب أغنيتها ” مابعرف ” المليون مشاهد.

حيث قالت الطفلة : ” ألف مبروك يارا، حبيبتي يارا ، علي نجاح ما بعرف “.

وأنهت الطفلة الفيديو بقبلة عفوية ليارا تعبيرًا عن الحب، كما انهالت الكثير من التعليقات على الفيديو لخفة روحه وصدق الطفلة .