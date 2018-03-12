 مواطن يكشف دوافعه لتخصيص سيارته لتوصیل المحتاجين مجاناً

علي القحطاني (صدى):

في أول تعليق له، أرجع المواطن صاحب المبادرة التطوعية لتوصيل الأرامل والمُقعدين والأيتام والأسر المحتاجة دون مقابل مالي، سبب ذلك إلى رغبته هو وأبناؤه في خدمة الفئات غير القادرة.

وأكد المواطن أنه سخّر نفسه هو واثنان من أبنائه منذ حوالي شهر ونصف لخدمة فئات معينة من المجتمع مثل كبار السن والأرامل والمعاقين والأيتام؛ لإيصالهم للمستشفيات والإدارات الحكومية والتأهيل ووحدات غسيل الكلى والمطارات والأسواق.

وأوضح أنهم يقومون أيضاً بتأمين بعض الأدوية للمرضى غير القادرين على الوصول للصيدليات، لافتاً إلى أنهم يقدمون تلك الخدمات لقرابة 27 أسرة محتاجة، منوهاً في الوقت نفسه إلى تجاوبهم مع طلبات المساعدة الجديدة.

وكانت صورة متداولة لسيارة أحد المواطنين كتب عليها إعلاناً على الزجاج الخلفي لسیارته، أعلن فیه استعداده لتوصیل كبار السن وذوي الاحتیاجات والظروف الخاصة بدون مقابل لوجه الله تعالى.

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