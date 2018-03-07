بالصورة.. مواطن يتطوع بسيارته لنقل المسنين والمحتاجين لوجه الله

نايف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمركبة تطوع صاحبها في تخصيصها لنقل المسنين والمحتاجين لوجه الله دون أجر على ذلك.

وكتب المواطن على الزجاج الخلفي لسيارته ” لوجه الله.. نقوم بإيصال كبار السن وذوي الاحتياجات والظروف الخاصة للمستشفيات والإدارات والأسواق وتأمين ما يلزمهم من أدوية وخلافه بدون مقابل من الأحد إلى الخميس “.

كما أكد المواطن أنه لا يتم توصيل النساء بمفردهن، حيث يجب وجود محرم مرافق لهم ” ، مدونًا أسفل رسالته رقم الجوال الخاصة به لطلب السيارة.