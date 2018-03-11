تركيا لا تستحي من تدميرها للعراق وسوريا وتعلن جرائمها على الملأ

أنقرة(صدى):

لا تستحي تركيا من الاعتراف بتدمير مقاتلاتها أهدافاً كردية في سوريا وتسببها في مقتل المدنيين، كما لا تستحي من تدميرها لأهداف الأكراد في شمال العراق.

وأعلنت تركيا، اليوم الأحد، عن تدميرها أكثر من 18 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، منذ بداية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها استهدفت مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان بشمال العراق.

وتستمر تركيا في تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف ” العمال الكردستاني ” في جبال قنديل شمال العراق.

يذكر أن تركيا، كانت قد أطلقت عملية عسكرية منفصلة في منطقة عفرين بشمال سوريا، منذ يناير الماضي؛ لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية.

وقد أعلن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، عن سيطرة الجيش التركي لـ850 كيلومتراً مربعاً من عفرين.