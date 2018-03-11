استمرارا لتصرفاتهما المشينة.. التحقيقات الأولية تثبت أن قطر وإيران خلف ” إرهاب البحرين “

طلال الضوي(صدى):

كشفت التحقيقات الأولية حول الخلايا الإرهابية العنقودية التي أطاحت بها البحرين، السبت الماضي، أن هناك أيادٍ قطرية إيرانية خلف المخطط الإرهابي، حيث قاما بتمويله وإدارته.

وأوضحت التحقيقات أن المخطط كان يستهدف تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات سياسية وأمنية، بالإضافة إلى استهداف منشآت نفطية وحيوية، والإخلال بأمن البحرين وضرب اقتصادها، وذلك استمرارًا لمسلسل تدخلات قطر وإيران المشينة واعتداءتهما السافرة على جيرانهما.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الاستخبارات القطرية والإيرانية هما المدير والممول للعمليات الإرهابية، كما أن من بين أدواته استخدام الأسلحة المتنوعة، والذخيرة والمتفجرات، بالإضافة إلى وجود عناصر إرهابية مدربة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

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