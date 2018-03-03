البحرين تكشف مخطط إيران الإرهابي للإخلال بالأمن وضرب الاقتصاد داخل البلاد

المنامة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، عن إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تهدف إلى الإخلال بالأمن والنظام وضرب الاقتصاد البحريني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التنظيم الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه كان يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى استهداف منشآت نفطية وحيوية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ككميات من المواد شديدة الانفجار بحوزة المقبوض عليهم، كما ساتخدموا قاذفات صاروخية لتنفيذ أعمالهم، لافته إلى أنهم اعترفوا بتلقيهم تدريبات لدى الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الوزارة أن الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الإرهابية الخارجية يقف على تشكيل هذه العناصر الإرهابية وتدريبهم وتمويلهم، من خلال توحيد عدة تنظيمات إرهابية وجمعها في إطار واحد.

كما أضافت أن 48 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وأذرعها الخارجية في العراق ولبنان، لافته إلى أن العناصر الإرهابية تولت مسؤولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة وتنوعت أدوارهم في الإعداد والتنفيذ.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني عمد على تكثيف عمليات تجنيد العناصر الإرهابية وتزويدهم بالأموال والأسلحة النارية والعبوات الناسفة.