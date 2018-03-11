تفاصيل إنقاذ مواطن لطالبة من الخطف وتكريم الشرطة له

تركي السالم(صدى):

كرم مدير شرطة عسير اللواء صالح بن سليمان المواطن ” طلال الشهراني ” منقذ طالبة من الخطف من أمام مدرستها بأبها، تقديرًا لتعاونه مع رجال الأمن.

وكانت ” صدى ” نشرت في وقت سابق عن شجاعة المواطن الشهري الذي قام بموقف بطولي للحفاظ على سلامة طالبة كانت على وشك الاختطاف.

وتفصيلا، روى المواطن الشجاع القصة كاملة قائلا : ” أثناء مروري بمركبتي لاحظت وقوف سيارة سوداء من نوع كامري، بداخلها شخص توقف أمام طالبة خرجت من مدرستها بالقرب من المكتبة العامة بأبها، كانت منتظرة أهلها لاصطحابها للمنزل “.

وأضاف : ” شعرت بأمر مريب ووقفت لمراقبة الموقغ، حيث لاحظت أن ذلك الشخص مرتبك، وأقنع الطالبة بالركوب معه، فقررت متابعته وقمت بتوثيق مقطع فيديو أثناء سير المركبة على طريق عقبة ضلع، وإذ فجأة شاهدت الفتاة وهي تستغيث عبر النافذة الخلفية للسيارة “.

وتابع : ” قمت بإبلاغ الدوريات على الفور، وصدمت المركبة لإيقافه بالقوة، وتمكنت الفتاة من الخروج وتوجهت نحو مركبتي، فطلبت منها التوجه لمركبة عائلة مجاورة بالطريق، واستقبلتها العائلة، ثم لاحقت الخاطف الذي حاول الهرب، وصدمت مركبته، وخرجت للقبض عليه مع حضور رجال الأمن الذين سيطروا على الموقف “.

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