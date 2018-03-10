بالفيديو.. مواطن يوثق خطف شخص لفتاة من أمام مدرستها بأبها
ساهم مواطن في إنقاذ فتاة 15 عاماً من الاختطاف أثناء خروجها من مدرستها القريبة من المكتبة العامة بأبها أثناء هطول الأمطار.
وقال المواطن في تفاصيل الواقعة، إنه كان متوجهاً لمدينة أبها قبل يومين، ولاحظ شخصاً يستقل مركبة “كاميري” سوداء، يتوقف أمام طالبة15 عاماً أثناء خروجها من مدرستها، حيث كانت تنتظر أهلها لاصطحابها.
وأضاف إنه شعر أن ثمة شيء مريب، فقام بمراقبة الموقف، حيث لاحظ أن الخاطف أقنع الطالبة بالركوب معه، بعدها قرر اللحاق بالمركبة المشبوهة التي سلكت طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، لتتجه فجأةً نحو عقبة ضلع -الرابطة بين أبها وجازان-.
وأثناء نزول المركبة من عقبة ضلع ومتابعته للمختطف، شاهد الفتاة وهي تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية، عندها تأكد أنها واقعة خطف فواصل مطاردة المركبة لإنقاذ الفتاة.
ولفت أنه قام بإبلاغ الدوريات الأمنية بالواقعة، وتم إجبار سيارة الخاطف على التوقف، وخرجت الفتاة من المركبة فوراً، لكن الخاطف هرب نحو أبها، فتمت مطاردته حتى تم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية.
شجاعة مواطن تنقذ طالبه من الاختطاف في عسير.
افاد المواطن البطل /طلال سعد الشهراني pic.twitter.com/Wg2Bv5444G
— سلمان 🇸🇦 (@salman_alkodi) March 9, 2018
السعودي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يابو سعود الله يكتب اجرك
السعودي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو سعد
صداوي[ عدد التعليقات: 1741 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يابو سعد أنشهد أنك رجال
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهي ورا ما انتظرت اهلها ويش حدها تطلع معاه ما تعرفه
عموما طالما تم القيض عليها فبياخذ جزاه ويستاهل بنات الناس مو لعبه
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفناة يبغى لها جلد الين تعض الارض كيف تركب مع شخص
لاتعرفه ولا تدري عن علومه
والساىق سينال جزاءه الرادع
الله يسنرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 1 ساعة
انته يابو سعد كفيت ووفيت اما البنت لازم وظروري تتربا ..واقصد لازم تنجلد ظروري توصية هذي …
كيف اقنعها بالركوب…ليش تقتنع…المرة هذي سلمت ..بتوفيق الله ثم انت المرة الثانية الله العالم ..
المر[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 38 دقيقة
اقنعها قال مرسول لك من اهللك او كلام قنع الصغار بعضهم سهل الانقياد يصدق والملعون نيته خبيثه لكن ربي انجاها ارسل له الرجل اكيد اهلها يقرسوا اذنها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 11 دقيقة
بيض الله وجهك يابو سعد
والله انك كفو
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43747 ] نشر منذ 2 دقيقتين
عشت ياابو سعد عشت ,,