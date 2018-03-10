حملات تفتيشية مستمرة لتطبيق قرار التوطين والتأنيث في الخبر

نايف السالم(صدى):

نفذ القسم الرجالي بمكتب العمل بمحافظة الخبر أمس الأول, حملتين تفتيشيتين على أحياء الثقبة والخبر الشمالية، شملت شارع ينبع وشارع ١٥، وكذلك شارع الأمير بندر السويكت وشارع الملك فهد, وذلك استمراراً للحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق قرار توطين وتأنيث المستلزمات النسائية، وتوطين قطاع الذهب والمجوهرات وقطاع الجوالات والاتصالات .

وأسفرت الحملة، عن زيارة ٧٩ منشأة اتضح التزام ٥٤ منها، وضبط ٣ مخالفات لتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، ومخالفة واحدة لعدم تعاون المنشأة مع المفتشين، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إنذارها ٥ منشآت بإنذارات مختلفة.