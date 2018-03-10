مدينة رومانية تقرر الاستعانة بأول موظف افتراضي

بوخارست(صدى):

تشرع مدينة كلوج- نابوكا، غربي رومانيا؛ لتطبيق أول تجربة رائدة في البلاد، بالاستعانة بموظف حكومي افتراضي؛ لحل مشاكل المواطنين مع الجهات الحكومية، وتخفيف العبء عن الموظفين المدنيين الآخرين.

ويجدر الإشارة إلى أن الموظف العمومي الافتراضي، الذي سيستند إلى أعمال المحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، مع طلبات المواطنين عبر الإنترنت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حل المشكلات، التي تواجههم مع المجالس المحلية والبلديات.

وسيكون الموظف العمومي، في البداية عبارة عن برنامج، ثم يتولى مهامه لاحقًا إنسان آلي ” روبوت ” ، وسيكون مقره مجلس مدينة كلوج-نابوكا، وسيعمل دون توقف.

يُذكر أن بلدية كلوج-نابوكا، طبقت حتى الآن عشرات الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية، في إطار المدينة الذكية ” سمارت سيتي ” ، وسيكون الموظف العمومي الإلكتروني، خطوة في هذه الرؤية للمدينة المفتوحة، للتكنولوجيا والمواهب من خلال الذكاء الاصطناعي، وسيوفر الدخول على الخدمات العامة للبلدية والمتاحة حاليًا، من خلال مركز المعلومات للمواطنين أو عن طريق المجالس المحلية بالمدينة.