تفاصيل اكتشاف أول ” وشم ” في العالم بذراع مومياء مصرية

القاهرة(صدى):

اكتُشف أول وشم في العالم على المومياوات المصرية منذ 5000 سنة، لثور بري وأغنام بربرية على الجزء العلوي من ذراع إحدى المومياوات الذكور المعروف باسم رجل الجبلين.

ووشم آخر على الجزء العلوي من ذراع وكتف إحدى المومياوات من الإناث، تبين أنها عاشت في فترة قبل عهد فرعون الأول ،وتعرف المومياء الموشومة باسم سيدة الجبلين.

ووجدت تلك السيدة بالقرب من مدينة الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة الجبلين الأثرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ويؤكد الخبير الأثري أحمد عامر أن الحضارة الفرعونية القديمة مازالت مليئة بالأسرار، والتي منها أن الفراعنة هم أول من ابتكروا الوشم والذي يُعرف حاليا باسم ” التاتو ” وبرعوا في صناعة مكوناته.

وكان يتم الوشم حينها بطريقة وخز الجلد وإدخال الصبغات في طبقته العليا، وكانوا يستخدمونه لأغراض التجميل والتزيين وأحيانا لطرد الأرواح الشريرة.