” المعارضة القطرية ” يناشد الشعب بحماية أبنائه من تطرف المعلمين

طلال الضوي(صدى):

ناشد ائتلاف المعارضة القطرية ، الشعب القطري ، بضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة ؛ لتحصين أولادهم من الأفكار السامة التي يعمل نظام الحمدين على زرعها في عقولهم ، من خلال نقل المعلمين وسد الشواغر بالمدارس .

وقال ائتلاف المعارضة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : القرارات الاخيرة التي اعلنتها حكومة تميم بخصوص نقل المعلمين وسد الشواغر بالمدارس هو بمثابة عملية إعادة توزيع للجسم التعليمي الاخواني لإستيعاب مجموعات جديدة من اساتذة فكر الاخوان ينتمون للجنسيات اليمنية والليبية والسورية ” .

وأوضح ” المعارضة القطرية ” إن هذه المجموعات تم استقطابها في بداية العام الجاري ، من بين ممن تم نبذهم في مجتمعاتهم العربية ، أو طردوا من الدول الأوروبية التي هاجروا إليها ، نظرًا للتطرف الفكري التابع للجماعات الإرهابية التي ينتمون إليها .

وتابع الائتلاف في تغريدة أخرى ” من تولى التواصل مع هؤلاء قبل انتقالهم الى ارضنا الحبيبة, ليس وزارة التعليم والتعليم العالي بل ضباط من جهاز الامن القطري مع افراد تابعين للمرشد الاعلى القرضاوي ” .

وأردف ” فور وصول هؤلاء الى قطر تم إخضاعهم لدورة توجيه فكري من اجل اعطائم المسارات التعليمية الاخوانية لطلاب شعبنا في المرحلة الثانوية. الكتابان المعتمدين لهذا العام: في ظلال القرآن ، ومعالم في الطريق ، لأحد متشددي العصر الحديث ومكفر المجتمعات سيد قطب ” .