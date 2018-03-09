الأمن العام يكشف حقيقة منح مكافآت استثنائية لأفراد المرور

نايف السالم(صدى):

نفى الأمن العام، اليوم الجمعة، ما تم تداوله، عن أن تكون المكافآت، التي تقرر صرفها للأفراد العاملين، في المهام الميدانية المرورية، مكافآت استثنائية.

وأوضح خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تلك المكافآت تصرف لجميع القطاعات، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام قوات الأمن الداخلي القاضي، بصرفها للأفراد الذين يتم تكليفهم، بأعمال ميدانية إضافية، تقتضيها متطلبات واحتياج المهام الأمنية.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، كان قد وافق على منح أفراد الإدارة العامة للمرور، العاملين في الميدان، مكافأة شهرية بنسبة 25% من الراتب.

اقرأ أيضا:

مكافأة شهرية لأفراد المرور العاملين في 3 أقسام