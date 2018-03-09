الأمن العام يكشف حقيقة منح مكافآت استثنائية لأفراد المرور
نفى الأمن العام، اليوم الجمعة، ما تم تداوله، عن أن تكون المكافآت، التي تقرر صرفها للأفراد العاملين، في المهام الميدانية المرورية، مكافآت استثنائية.
وأوضح خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تلك المكافآت تصرف لجميع القطاعات، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام قوات الأمن الداخلي القاضي، بصرفها للأفراد الذين يتم تكليفهم، بأعمال ميدانية إضافية، تقتضيها متطلبات واحتياج المهام الأمنية.
يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، كان قد وافق على منح أفراد الإدارة العامة للمرور، العاملين في الميدان، مكافأة شهرية بنسبة 25% من الراتب.
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الجهني 123456[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يبارك لهم فى ما رزقهم ويستاهلون الخير من أهل الخير
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شي زين بس تجيني مخالفة وانا نايم في البيت صعبة شوي 945 صباحا موعد المخالفة يمكن انا اسوق وانا نايم.