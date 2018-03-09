مكافأة شهرية لأفراد المرور العاملين في 3 أقسام
وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على منح أفراد الإدارة العامة للمرور العاملين في الميدان، مكافأة شهرية بنسبة 25% من الراتب.
وأشارت مصادر، أن المكافأة سيتم صرفها للعاملين في 3 أقسام، وهي: السير، الحوادث المرورية، السلامة المرورية، على أن يتم صرفها بدءاً من تاريخ 13/6/1439هـ.
وأكدت المصادر، أن القرار يتضمن اقتصار صرف المكافأة على أفراد المرور العاملين بتلك الشعب باعتبار أنهم يمارسون عملاً ميدانياً مكثفاً يتوافق مع الإستراتيجية المرورية الجديدة.
من جانبه، طالب اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، عموم مديري المرور في المناطق والمحافظات بإعداد قوائم أسماء الفئة المستهدفة، وإرسالها مناولة إلى الرياض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري.
خالد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب والدوريات الامنيه وبقية القطاعات ماعندهم عمل يعني
وش عندهم المرور ماعندهم إلا الدجه
جالس في الدوريه على الجوال ولو يصير حادث قدامه قال اتصل على نجم لا ويكلمك بعد من رأس خشمه
كل شي الحين على ساهر ونجم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4119 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذي حوافز حتى يجتهدوا في عملهم وتثمر الجهود بمليارات من الريالات من المخالفات المروريه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25945 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25945 ] نشر منذ 14 دقيقة
بس النسبه على الراتب الاساسي