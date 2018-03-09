مكافأة شهرية لأفراد المرور العاملين في 3 أقسام

نايف السالم(صدى):

وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على منح أفراد الإدارة العامة للمرور العاملين في الميدان، مكافأة شهرية بنسبة 25% من الراتب.

وأشارت مصادر، أن المكافأة سيتم صرفها للعاملين في 3 أقسام، وهي: السير، الحوادث المرورية، السلامة المرورية، على أن يتم صرفها بدءاً من تاريخ 13/6/1439هـ.

وأكدت المصادر، أن القرار يتضمن اقتصار صرف المكافأة على أفراد المرور العاملين بتلك الشعب باعتبار أنهم يمارسون عملاً ميدانياً مكثفاً يتوافق مع الإستراتيجية المرورية الجديدة.

من جانبه، طالب اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، عموم مديري المرور في المناطق والمحافظات بإعداد قوائم أسماء الفئة المستهدفة، وإرسالها مناولة إلى الرياض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري.