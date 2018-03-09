بدء التنقيب في موقع حليت الأثري بالدوادمي

علي القحطاني(صدى):

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع التنقيب في موقع حليت الأثري في محافظة الدوادمي، الذي تبلغ مساحته 600م في 100م.

وأعلنت الهيئة، أن هذا الموقع يعد من أهم مستوطنات التعدين في الفترة الإسلامية المبكرة، مؤكدة أنه تم إنجاز أولى الأعمال الأثرية التي أجريت في الموقع ضمن أعمال مسح لمنطقة وسط المملكة عام 1401هـ.

وأضافت أن هذه الموقع سجل فيه عدد من آثار التعدين، حيث ينتشر على سطحه عدد غير قليل من كِسَر الأواني الفخارية والزجاجية، موضحة أن من مميزاته كثرة الرحي الحجرية المستخدمة في طحن المعادن.