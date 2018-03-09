الفرق بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري
أوضح ديوان المظالم، الفرق بينه وبين مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك.
وأوضح أنه محاكمه تتمثل في: ” المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية ” ، مشيراً إلى أن العلاقة التشاركية بينهم هي القضاء الإداري.
وأشار إلى أن مجلس الدولة بمصر، هو عبارة عن جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، أما أقسامه القضائية فهي : ” المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية، هيئة مفوضي الدولة.
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