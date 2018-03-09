الفرق بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري

عادل الحربي(صدى):

أوضح ديوان المظالم، الفرق بينه وبين مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك.

وأوضح أنه محاكمه تتمثل في: ” المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية ” ، مشيراً إلى أن العلاقة التشاركية بينهم هي القضاء الإداري.

وأشار إلى أن مجلس الدولة بمصر، هو عبارة عن جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، أما أقسامه القضائية فهي : ” المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية، هيئة مفوضي الدولة.