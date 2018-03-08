بالصور.. قطار الحرمين يواصل رحلاته التجريبية قبيل موعد الانطلاق

واس(صدى):

تواصل هيئة النقل العام الرحلات التجريبية لقطار الحرمين الرابط بين المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، الرسمي ، اذ انطلقت اليوم رحلة تجربيه من محطة المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ علي متنها مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني برفقة عدد من مسؤولي السياحة بالمدينة المنورة بالإضافة الى عدد من منسوبي جامعة طيبة ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي.

واستمع المشاركون إلى شروحات تفصيلية عن مكونات محطة المدينة المنورة الرئيسة والتعرف على مستوى الجودة والخدمات المساندة, فضلاً عن مواصفات القطارات وعربات المسافرين, و آلية إصدار التذاكر, ومجمل الخدمات الإضافية المقدمة طوال فترة الرحلة .

وثمن المهندس المدني جهود الدولة أيدها الله في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما والتي يعكس مشروع قطار الحرمين فيها أحد أوجه تلك الرعاية خصوصاً وأن هذه النقلة النوعية في منظومة النقل العام ستسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات النقل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة التي تستقبل الوفود على مدار العام في موسمي الحج والعمرة .

مشيراً إلى أن القطاع السياحي في المدينتين المقدستين سيشهدان تطوراً ملموساً خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع مكانتهما لدى المسلمين الذين يتوقون إلى زيارة الأراضي المقدسة وبما يرتقى مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 م التي تتطلع فيه القيادة إلى وصول نحو 30 مليون زائر سنوياً بالتزامن مع تطبيق خطة برنامج التحول الوطني.