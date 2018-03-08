أنقرة ستجري عملية مشتركة مع العراق ضد المسلحين الأكراد

أنقرة(صدى):

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة ستجري عملية مشتركة، مع الحكومة العراقية المركزية، ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

كما أوضح ” أوغلو ” ، أن العملية التي سُتجري عبر الحدود، قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية، المقررة في مايو، مضيفًا: ” عملية عفرين في شمال سوريا ستستكمل بحلول مايو ” .

ويجدر الإشارة إلى أن، وحدات حماية الشعب العمود الفقري، لقوات سوريا الديمقراطية، التي ساهمت في طرد تنظيم ” داعش ” الإرهابي، من شمال سوريا، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية، شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

يُذكر أن تركيا، بدأت العملية في 20 يناير، ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، حيث تخشى أنقرة، أن يقيم الأكراد في سوريا، منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، على غرار إقليم كردستان، في شمال العراق.