نظام الأسد يعلن شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين.. والمعارضة ترد

دمشق(صدى):

أعلن النظام السوري، صباح اليوم الخميس، نجاحه في شطر غوطة دمشق الشرقية إلى قسمين، مع استمرار تقدم قواته وانتهاكاته ضد مدنيين الغوطة.

وفي المقابل نفت المعارضة السورية مزاعم نظام بشار الأسد في شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين.

ويشهد ريف اللازقية اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة الروسية وقوات نظام الأسد، أسفرت عن سقوط 8 من عناصر قوات الأسد.

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