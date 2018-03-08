نظام الأسد يعلن شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين.. والمعارضة ترد
أعلن النظام السوري، صباح اليوم الخميس، نجاحه في شطر غوطة دمشق الشرقية إلى قسمين، مع استمرار تقدم قواته وانتهاكاته ضد مدنيين الغوطة.
وفي المقابل نفت المعارضة السورية مزاعم نظام بشار الأسد في شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين.
ويشهد ريف اللازقية اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة الروسية وقوات نظام الأسد، أسفرت عن سقوط 8 من عناصر قوات الأسد.
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عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 2 ساعتين
اول مرة ادري ان فيه معارضة روسيه يمكن قصدكم معارضه سوريه هههه شوية تركيز .. الواضح ان روسيا تدعم نظام بشار