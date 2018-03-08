اشتباكات بين المعارضة والجيش السوري تسفر عن سقوط 22 شخصا باللاذقية

دمشق(صدى):

لقى 22 عنصراً من قوات الجيش السوري والفصائل المعارضة، مصرعهم اليوم الخميس، إثر اشتباكات بريف اللاذقية، بعد هجوم الفصائل المعارض على مواقع القوات السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه قد سقط 8 عناصر من قوات الجيش السوري، وقد رد الطيران الحربي السوري على تلك الهجمات ما أسفر عن سقوط 14 مسلحاً وإصابة آخرين بجروح.

وأكد المرصد، أن عدد القتلى إثر العملية العسكرية التركية على عفرين قد ارتفع إلى نحو ألف شخص بين مسلح ومدني منذ بدء العملية قبل 74 يوماً.