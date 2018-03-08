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بالصور .. رئيسة تشيلي تحتفل بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي

بالصور .. رئيسة تشيلي تحتفل بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي
أماني الغامدي(صدى):

احتفلت رئيسة تشيلي ” ميشال باشليت ” بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي والتي حصل عليها الفيلم التشيليA Fantastic Woman ، والذى كان ينافس الفيلم اللبنانى ” القضية 23 ” ، حيث استقبلت ميشال صناع الفيلم في مكتبها والتقطت عددًا من الصور مع الجائزة وصناع الفيلم.

وفيلم A Fantastic Woman أو Una mujer fantástica سيناريو وإخراج سيباستيان ليليو والذى نال جائزة لجنة التحكيم من مهرجان برلين عام 2013 ، وهو من بطولة دانيلا فيجا وفرانسيسكو ريايز ولويس جنيكو والين كابينهيم وامبارو نوجيارا.

و يدور العمل حول مارينا امرأة تعمل ” نادلة ” في ملهى ليلي و تتعرف على رجل أكبر منها فى العمر إلا أنه يتعرض لوعكة صحية مفاجئة فيسقط على الدرج ويموت، ويتناول الفيلم قصة كفاح تلك المرأة بعد وفاة صديقها.


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