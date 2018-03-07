فهد الخضيري يحذر من وضع الطعام في القصدير

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من وضع الأكل مباشرة داخل القصدير.

وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، القصدير مخصص للتغليف والتغطية فقط،إحذر من الطبخ بالقصدير ووضع الاكل مباشرة داخل القصدير فيصير الطعام ملامس للقصدير فتنتقل جزئيات من القصدير للاكل اثناء الطبخ.

وأضاف : ويصبح الطعام بهذا الطريقة ضار صحيًا بحيث تنتقل معادن الالمنيوم الثقيلة للجسم وتسبب مشاكل صحية كثيرة كالامراض الكثيرة المرتبطة بالمعادن الثقيلة.