فهد الخضيري يحذر من وضع الطعام في القصدير
حذر الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من وضع الأكل مباشرة داخل القصدير.
وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، القصدير مخصص للتغليف والتغطية فقط،إحذر من الطبخ بالقصدير ووضع الاكل مباشرة داخل القصدير فيصير الطعام ملامس للقصدير فتنتقل جزئيات من القصدير للاكل اثناء الطبخ.
وأضاف : ويصبح الطعام بهذا الطريقة ضار صحيًا بحيث تنتقل معادن الالمنيوم الثقيلة للجسم وتسبب مشاكل صحية كثيرة كالامراض الكثيرة المرتبطة بالمعادن الثقيلة.
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