بالفيديو.. عضو شورى يوضح تفاصيل رفض مقترح تمكين الموظف من العمل بالتجارة

علي القحطاني (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي ، أن المقترح الذي تقدم به للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس ، كان يستهدف تمكين الموظف الحكومي من العمل في التجارة .

وأشار ” الزيلعي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن صوت واحد من أعضاء مجلس الشورى كان فارقًا في عدم نجاح المقترح، الذي كان يهدف إلى السماح لكل من يجد في نفسه الكفاءة أن يمارس المهنة بوضوح ودون تستر .

وأوضح عضو الشورى، أن الكثير من موظفي الدولة يتسترون في أسماء أقاربهم وأبنائهم، لفتح مشاريع وأعمال تجارية لحسابهم الخاص، مضيفًا ” يؤدي هذا التستر لوقوع الكثير من المخالفات، لذلك كنت أريد الصدق والوضوح وأن يمارس كل من لديه الإمكانية نشاط التجارة ” .

ولفت أحمد الزيلعي ، إلى أن المشروع كانت تحكمه ضوابط في حال تم تنفيذه، مثل ألا يتعارض العمل التجاري مع دوام الوظيفة الرسمية .