خبير يكشف حقيقة رسائل الفوز من مول شهير بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

حذ مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية رائد الرومي ، من رسائل البريد الإلكتروني والجوال ، التي تحمل اسم مول ” لولو ” الشهير بالمملكة ، والتي تزعم الفوز بمبلغ مالي يقدر بـ 200 ألف ريال .

وأشار ” الرومي ” عبر حسابه على ” تويتر ” ، إلى أن هذه الرسائل غير صحيحة ، وتهدف لاختراق حسابات المستهدف عبر هذه الرسائل .

وقال مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ، ” رسائل احتيال الكتروني تخبرك بفوزك بسحب وربح ٢٠٠ ألف ريال سعودي، عند الاتصال بالرقم المذكور يطلب منك معلوماتك البنكية وإرسال هويات ثبوتية وغيرها، لذلك انتبه ولا تقع بالفخ ” .

وفي سياق متصل ، طالبت إدارة مول ” لولو هايبر ماركت ” ، من عملائها عدم التجاوب مع هذه الرسالة او أي مكالمات تدعي الحصول على جوائز من المول .