وزير تركي يتجاهل الاعتقالات ببلاده في حديثه عن المسلسلات التركية

أنقرة(صدى):

تناسى وزير الثقافة التركي، نعمان كورتومولوش، حملة الاعتقالات التي تشنها بلاده ضد الإعلاميين، أو المعارضين لسياسات النظام التركي، خاصة العمليات العسكرية في عفرين.

وظهر ذلك جلياً في تصريحاته المنددة بإيقاف مجموعة قنوات MBC، عرض المسلسلات التركية المدبلجة؛ نظراً لكونها ضد الحريات، قائلاً : ” ليس من الممكن أن يجلس ثلاثة من السياسيين على طاولة، وأن يقرروا من سيراقب الأفلام ” .

كما تجاهل ” كورتومولوش ” ، حق الدول العربية في حماية أطفالهم من تأثير هذه المسلسلات السلبي عليهم، وعلى المجتمعات العربية.

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