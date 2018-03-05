” MBC ” تؤكد وقف عرض المسلسلات التركية

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات ” MBC ” مازن حايك، أن الأخبار الرائجة حول وقف المجموعة عرض المسلسلات التركية على شبكة قنواتها، هي أخبار صحيحة.

وأوضح ” حايك ” ردًا على تساؤل حول حقيقة ما تردد عن وقف MBC ” ” عرض المسلسلات التركية: ” نعم، ثمة قرار يشمل محطات وبلدانًا يتعلق بوقف بث الدراما التركية” .

وأشار إلى أن: ” القرار يشمل قنوات تلفزيونية إقليمية عدة، ويتخطى كونه قرارًا مهنيًا وتجاريًا بحتًا. ” مضيفًا: ” ربما هذه الخطوة مناسبة لإنتاج المزيد من المحتوى الدرامي الخليجي والعربي النوعي وعرضه على مختلف الشاشات العربية بأسرع وقت ممكن” .

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أنه بموجب قرار شمل منابر إعلامية وقنوات تلفزيونية متعددة في عددٍ من البلدان والعواصم العربية، أصبحت الدراما التركية كليًا خارج القنوات المنتمية إلى مجموعة MBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتبارًا من مساء الأول من مارس الجاري وحتى إشعار آخر.