بعد إثارته للجدل.. محرز يحذف بيان اعتزاله دون نفي رسمي

نواف السالم(صدى):

بعد أن أثار رياض محرز لاعب ليستر سيتي ضجة كبيرة من خلال بيان اعتزاله المنشور عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك”، تم حذف التدوينة، بعد مرور 12 ساعة على نشرها.

وكانت مصادر أكدت أن ” محرز ” لم ينشر بيان الاعتزال، بينما تم قرصنة حساب اللاعب.

وجاء البيان الذي تم نشره كالتالي: ” بعد التشاور مع العديد من الأطباء، قررت البقاء بعيداً عن كرة القدم، ومسيرتي كلاعب وصلت إلى نهايتها.. أود قول بضع كلمات.. أريد أن أشكر الجميع على لطفهم، ودعمهم الذي أظهروه لي في هذه المدينة، ستبقون في قلبي دائماً “.

وحتى الأن لم يصدر أي بيان رسمي من جانب اللاعب أو النادي يوضح ملابسات الأمر.

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