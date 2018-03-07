رياض محرز يعتزل كرة القدم لأسباب غير محددة

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب بيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، اعتزاله كرة القدم لأسباب صحية غير محددة، وذلك من خلال حساب منسوب إليه على ” فيس بوك “.

ونشر محرز في تدوينة له قائلا : ” بعد التشاور الأخير مع الأطباء، قررت البقاء بعيدًا عن كرة القدم، كما وقتي لاعب كرة قدم يأتي إلى نهايته، وأود أن أقول بضع كلمات “.

وتابع : ” أريد أن أشكر الجميع على اللطف والدعم الذي أظهروه لي في المدينة الرائعة، ستكونون دائمًا في قلبي “.

ومن جانبه، أكد صحفي بصحيفة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية الشهيرة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، أنه تم اختراق حساب محرز، مضيفًا: ” سيعود قريبًا “.