طرق شديدة الخطورة تضرب بقواعد المرور عرض الحائط

تالين(صدى):

تنتشر الطرق الجليدية في دولة إستونيا، والتي تعتبر طرقًا شديدة الخطورة وغير رسمية؛ مما دعا إلى تحديد بعض القواعد المرورية في ضرورة ارتداء أحزمة المقاعد، والالتزام بالقيادة على سرعتين فقط.

وأشارت القواعد المرورية إلى ضرورة الالتزام بسرعة أقل من 25 كم في الساعة أو تزيد عن 40 كم في الساعة على الطرق الثلجية الموسمية المجاورة للبحر المتجمد في البلاد.

وفي السياق نفسه، يستخدم هذا الطريق كطريق بحري للعبارات معظم أوقات السنة، بينما يستخدم كطريق بري للمركبات عندما يتحول إلى جليد سميك يسمح بالمرور فوقه.

وتعتبر من أهم المخاطر التي تنتج عنه، أنه عند عم الالتزام بالسرعة المحددة ستصبح الموجة قوية بما فيه الكفاية لكسر الجليد؛ الأمر الذيينتج عنه العديد من الكوارث.