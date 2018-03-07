خلفان لـ ” قطر ” : المكابرة مع ولي العهد خاسرة

طلال الضوي(صدى):

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الأربعاء، على تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الأزمة القطرية خلال زيارته إلى مصر التي استمرت على مدار 3 أيام.

وأكد ” خلفان تميم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تعنت قطر ومكابرتها أدى إلى لجؤ سمو ولي العهد إلى هذا الأسلوب القوي في تعامله مع الأزمة القطرية، قائلًا ” في اعتقادي عندما رأى مكابرة قطر وتعنتها لجأ إلى هذا الأسلوب.. وهذا أسلوب قوي جدا “.

كما أشار إلى أن المكابرة مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان خاسرة، قائلًا ” كان المفروض أن يفهم الإخوة في قطر من هو محمد بن سلمان؟ كما قال أحد المؤرخين الإماراتيين أن محمد بن سلمان ينسب إلى جدين كل منهما له تاريخ حافل بقوة الشخصية “.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن الأزمة القطرية تعد صغيرة، ولا يمكن أن يمثل ملفها أهمية كبيرة ، قائلًا ” لا أشغل نفسي بالملف القطري، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعًا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع حل الأزمة القطرية “.

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