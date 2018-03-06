ولي العهد يؤكد عدم اهتمامه بالملف القطري

طلال الضوي(صدى):

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إن الأزمة القطرية تعد صغيرة ، ولا يمكن أن يمثل ملفها أهمية كبيرة .

وقلل سموه من حجم الملف القطري ، قائلًا ” لا أشغل نفسي به ، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع حل الأزمة القطرية ” .

وأوضح سموه ، أن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة تصل إلى حوالي 800 مليار دولار ، أي 4 أضعاف الدخل القطري ، لافتًا إلى أن المملكة ستنظم القمة العربية ، دون أن تشغلها قصة مشاركة قطر ، مضيفًا ” غبنا عن القمة الخليجية ، لأننا كنا نعرف أن هناك ألاعيب تدبر في الخلف ” .

وجاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد ، بسفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ، السفير أحمد بن عبدالعزيز القطان ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ، لمناقشة عدة أمور هامة في كافة المجالات .