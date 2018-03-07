بعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد..الهيل ساخرًا : ” راحت فلوسك ياصابر “

الدوحة(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل ،أن الإعلام الرياضي الدولي متهكما على أمير قطر تميم والخليفي، عقب مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد.

وقال الهيل في تغريدة له : ” كل أموال الكرة الأرضيّة لم تشفع لنادي باريس سان جيرمان بالبقاء في دوري ابطال أوروبا “.

وتابع : ” السبب بسيط لأن هذه أموال مسروقه من شعب قطر ونيه صرفها كان من أجل الزبو والفشخره نفس كاس العالم تقريبا وفي الحالتين ،راحت فلوسك ياصابر “.

كان تميم بن حمد آل ثاني ووالده الشيخ حمد بن خليفة ، حضرا مساء الثلاثاء المباراة التي جمعت نادي باريس سان جيرمان بنظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز ريال مدريد الإسباني على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 2-1 في إطار مبارايات دور الإياب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.