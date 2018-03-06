بالفيديو.. المنطقة العسكرية السادسة تقيم فعالية استقبال للواء الأحمر

سعيد العجل(صدى):

اقامت المنطقة العسكرية السادسة فعالية استقبال اللواءركن هاشم بن عبدالله الاحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة واللواء 141.

وفي فعالية الاستقبال أدى المنتسبون من ابناء الجيش الوطني عروضا عسكرية امام قائد المنطقة ومحافظي المحافظات وقادات ألوية عسكرية عكست مدى جهوزية وتدريب منتسبي الجيش الوطني ومدى استعداده لخوض تحرير المناطق التي لازالت تحت سطوة الانقلاب.

وفي الفعالية القى محافظ محافظة الجوف اللوا امين العكيمي كلمة رحب فيها بقائد المنطقة العسكرية السادسة.

واكد العكيمي للقيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عن الاستعداد الكامل تحت قيادتهم الحكيمة لتحرير ماتبقى من اليمن

كما دعى الجميع من ابناء الوطن وكذلك التحالف العربي للوقوف صفا واحد إلى جانب الجيش لتحرير كافة اليمن

الى ذلك القى اللواء ركن هاشم الاحمر كلمة على جموع الحاضرين نقل فيها اليهم تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير ركن عبد ربه هادي ونائبة الفريق ركن علي محسن الاحمر ورئيس الحكومة د/ احمد عبيد بن دغر ومستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق ركن محمد المقدشي وتحيات رئيس هيئة الاركان العامة اللوا ركن طاهر العقيلي وتحيات قيادة العمليات المشتركة بقيادة الفريق اول ركن فهد بن تركي ال سعود.

وقال الاحمر ان القيادة السياسية تقدر حجم نضالات المقاتلين الابطال في سبيل الدفاع عن الوطن ضد فلول الامامة.

واشاد قائد المنطقة في كلمته عن الدور البارز الذي تلعبه محافظات الجوف وعمران وصعدة ورجالاتها الاحرار وكل المحافظات التي تحتضن الجيش الوطني والمحافظات الاخرى التي تقف الى جانب الشرعية في دحر الانقلابيين.

وتحدث اللواء الاحمر خواني القادة والجنود الابطال انا فخور اليوم ان انضم الى جانبكم انا مع زملائي منتسبي اللواء 141 مشاة وسوف تجدون في صفوفنا وفاء وتضحيات كما كان الحال منذ تاسيسه في مارب وها نحن اليوم في الجوف جنود معكم وعلى ابواب عمران صعدة نخوض المعارك الظافرة.

وأكد هاشم الاحمر عن تجديده العهد بالوفاء للجمهورية واستعادتها وبناء الدولة الاتحادية القوية مع منتسبي الجيش وكل الاوفياء للوطن مجددا تأكيده للاشقاء في دول التحالف برد دين وقوفهم مع الشرعية في استرجاع الجمهورية مؤكدا ان اليمن لن تكون فارسية بل عربية مستقرة باهلها واشقائها ودرع امان لارض الحرمين والجزيرة العربية

كما شكر القيادة السعوية ممثلة بجلالة الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان ولقائد عمليات التحالف المشترك الامير فهد بن تركي عبدالعزيز وكل زعما وجنود بلدان التحالف العربي ازاء مايقومون به تجاه مايقومون مؤكدا لهم ان النصر باته قريبا.





