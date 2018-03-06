3 أطفال يتنافسون على إدراك تكبيرة الإحرام لأربعين يومًا بنجران

راشد آل شريه(صدى):

تنافس 3 أطفال، يعيشون في حي المشعلية بنجران، 40 يومًا، على إدراك تكبيرة الإحرام، بالمسجد عملا بالحديث الشريف الذي يقول : روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ.

ونشر أحدهم على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، صورة تجمع الأطفال بعد إتمام اليوم الأربعين، حيث علق عليها قائلًا: الصورة الليلة بعد صلاة العشاء بعدما أتموا تكبيرة الإحرام نهاية اليوم الأربعين.