قائدو المركبات يستقبلون أجهزة الرصد الآلي بالابتسامات

عادل الحربي(صدى):

ودع رجل المرور الكلاسيكي، حامل الدفتر الأصفر، الطرق بعد فرض الغرامات الذكية لسطوتها، حيث أطلق تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان وواستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

وتعايش قائدي المركبات، مع أنظمة المرور الحديثة ” باشر ” و ” ساهر ” و ” الرصد الآلي ” ، أمس الإثنين، في أول إطلالة لنظام الرصد الآلي لمخالفات حزاء الأمان واستخدام الجوالات.

وترك قائدي المركبات، الابتسامات، بين تارك لهذا الجهاز الخفيف أو مراقب للطريق بغرض كشف حالات الاختراق.

يشار إلى أن هذه التقنية الحديث ستبدأ في مرحلتها الأولى بمدن الرياض وجدة والدمام، وستعقبها تغطية باقي المدن، إذ سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصّية.