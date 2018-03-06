دراسات وأبحاث تدلك على الطريق.. 10 طرق بسيطة لزيادة الذكاء

متابعات(صدى):

كشفت دراسات وأبحاث جديدة أن الذكاء يزيد بالتعلم والتدريب والتمرين، وينخفض مع الإهمال.

وأكد موقع “بولد سكاي” للصحة والأسرة، أن الذكاء البشري الحقيقي يتم تحديده بثلاثة مكونات، هي: (قدرة الشخص على التفكير، وقوة الذاكرة على المدى القصير، والمهارات اللغوية)، ولكل مكون منها جزء مستقل في الدماغ؛ ولهذا فربما يسجل الكثير درجة عالية في مكون واحد؛ بينما يتخلفون في المكونيْن الآخرين؛ ولهذا ينصح الخبراء الإنسانَ بتقوية وتنمية المكونات الثلاثة للذكاء.

وتوجد 10 طرق مختلفة لزيادة نسبة الذكاء وهي:

* تعلم وتعلم أكثر

المخ البشري جزء شديد الليونة وقابل للتشكيل بصورة كبيرة، وعندما تغذيه بالمعلومات؛ فإنه ينمو ويعمل بشكل أكثر وضوحاً.

* اقرأ

إذا لم تكن تحب القراءة؛ فسوف تبدو لك عملية مملة؛ ولكن أظهرت الدراسات أن القراءة مفيدة للمخ البشري بشكل لا يصدق؛ فالقراءة تزيد قدرتك على التخيل والإبداع.

* تحسين الذكاء العاطفي

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الأذكياء عاطفياً هم الذين يصبحون قادة في مجتمعاتهم وأوطانهم؛ لأنهم قادرون على إثارة الولاء لهم ولأفكارهم وإلهام أتباعهم.

* غيّر الطريقة التي تؤدي بها أعمالك اليومية المعتادة

تغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالك اليومية المعتادة، وسيلة أخرى سهلة لتشغيل عقلك؛ وهذا سيجعل عقلك يبتكر أشكالاً جديدة للتكيف مع ما تؤديه من أعمال روتينية مألوفه.

* لا تعتمد على “جوجل” طوال الوقت

برغم أن “جوجل” والتقدم التقني جعل حياتنا أسهل؛ لكنه جعلنا نتوقف عن استخدام أدمغتنا؛ لذلك في المرة القادمة عندما تريد معرفة الطريق في مدينة تقوم بزيارتها لا تستخدم تطبيق تحديد المواقع “جي بي إس”؛ بل اسأل سكان المدينة عن الاتجاهات.

* لخّص المفاهيم والأفكار في حجم تغريدة

إذا كنت من محبي تويتر، هذه النقطة ستهمك؛ لأن محاولة تلخيص المفاهيم والأفكار الكبيرة لتصبح في حجم التغريدة؛ سوف يجبرك على كتابة وإعادة كتابة أفكارك؛ وهو ما يساعدك على أن تكون أكثر إيجازاً ودقة، ويحسّن مهارات الاتصال لديك، وعندما تصل إلى هذه النتيجة؛ فاعلم أن عقلك قد عمل كثيراً.

* اشرح الأفكار والمعلومات لنفسك

عندما تحصل على معلومات جديدة، امنح نفسك الفرصة وفكّر في المعلومات، اكتشف الرابط أو الفكرة من وراء مجموعة المعلومات.

* مارس ألعاب تنمية الذكاء

الآن في القرن الـ21 لدينا مجموعة كبيرة من تطبيقات ألعاب تنمية الذكاء.

* خالط الأذكياء

إذا أردت أن تكون ذكياً، خالط من تعتقد أنهم أذكياء أو أكثر منك ذكاء.

* عش صحياً وتناول طعاماً صحياً

” الإنسان هو ما يأكل”، ينطبق هذا إلى حد كبير على كل عضو في جسم الإنسان، بما في ذلك الدماغ، وعلى الشخص أن يتناول طعاماً صحياً؛ ليتمتع بصحة جيدة ويزيد ذكاؤه.