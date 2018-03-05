تفاصيل الإطاحة بمزور العملات في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، تفاصيل القبض على مزور العملات النقدية بالعاصمة المقدسة، عقب محاولته ترويج عملة مزورة من فئة الـ100 ريال.

وأضافت المصادر، أن الدوريات الأمنية بمكة المكرمة أطاحت بالمزور، الذي اتّضح أنه سعودي الجنسية وفي العقد الثالث من العمر، وذلك عقب تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، بلاغًا من صاحب بقالة بحي الهنداوية، يفيد بأن شخصًا حضر لهما وقام بالتبضع منهما، بمقدار 100 ريال، وأثناء استلام النقود منه، اتضح أنها مزورة، عندها قام بالفرار من الموقع، مستقلًّا سيارة جمس نوع الصناعة فورد.

وأشارت المصادر، إلى أنه جرى تعميم البلاغ للجهات المختصة بإدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة والمقدسة وكل الدوريات الأمنية بالميدان، وتم رصد السيارة المبلّغ عنها، وهي تقف بإحدى الورش في شارع الحج من أجل إصلاح الزجاج، وتم إلقاء القبض على قائدها، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مزورة، واتضح أنه من أرباب السوابق.

وتم إعداد محضر ضبط بالحالة، وتسليم المزور والسيارة لجهة الاختصاص بالبحث الجنائي، ولا يزال المزور رهن التوقيف والتحقيق قبل إحالته لجهة الاختصاص بالنيابة العامة.