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أحد مفقودي الربع الخالي يكشف تفاصيل جديدة

أحد مفقودي الربع الخالي يكشف تفاصيل جديدة
علي القحطاني (صدى):

أكد المواطن خالد العنزي ، أحد المفقودين بصحراء الربع الخالي ، إنهم كانوا متوجهين في رحلة برية استكشافية بالمنطقة ، إلا أن عدم إدراكهم لطريق العودة هو ما أدى لطول فترة بقائهم بالمنطقة .

وأشار ” العنزي ” ، خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الإثنين ، إلى أن المنطقة لم يكن بها اتصال ، لذلك لم يتمكنوا من التواصل مع أحد للعودة من المنطقة ، لافتًا إلى أنهم كانوا يبحثون يوميًا عن مخرج من الصحراء ، قائلًا ” كنا نمشي بالنهار ولكن كان من الصعب نمشي ليلًا ” .

وأضاف أحد مفقودي صحراء الربع الخالي ، أنهم كانوا يحملون ما يكفيهم من الطعام والشراب والوقود ، ولم يشعروا بنقصان أيًا منها طوال ضياعهم وسط الصحراء ، مؤكدًا أنهم فقدوا لأكثر من 3 أيام .

وأوضح خالد العنزي ، أنهم كانوا منقطعين عن التواصل مع الآخرين ، وباءت كافة محاولاتهم بالفشل ، لذلك أبلغ أهاليهم الجهات الأمنية المختصة للعثور عليهم ، لافتًا إلى أن حرس الحدود هو من تمكن في النهاية من العثور عليهم ، وقاموا باتباعهم حتى خرجوا من المنطقة .

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