حرس الحدود يعثر على 3 مواطنين فقدوا في صحراء الربع الخالي

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، من العثور على ثلاثة مواطنين تم الإبلاغ عن فقدانهم مساء أمس الأحد .

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن يطلب فيه البحث عن زملائه بعد انقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف ” على الفور، تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء وعردة ومساندة مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بمهمة البحث عن المفقودين ، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي(DMRCC)، ومشاركة طيران الأمن، وبتضافر الجهود وتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين صباح اليوم الإثنين من قبل دوريات حرس الحدود بقطاع البطحاء، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد ” .

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر ، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة متمنياً السلامة للجميع.