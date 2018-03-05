تتويج الفائزين بالتميز في التعليم الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

كرم نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، إدارة تعليم جدة بدرع التميز في التعليم الإلكتروني، وفي عدد الموارد التعليمية المرفوعة على منصة شمس الإلكترونية 2017م على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة.

وتسلم الدرع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لتقديم الأفضل، لاسيما أن التعليم في المملكة يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، ولذلك يجب مضاعفة الجهود وتجويد العمل، وأن ينعكس ذلك على الميدان التعليمي، مثمنًا جهود منسوبي ومنسوبات تعليم جدة الذين قدموا جهودًا كبيرة حتى تحقق هذا الإنجاز.

وفي سياق متصل، أوضح مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة، علي الجالوق، أن الجائزة تم الحصول عليها نظير تميز الإدارة في التعليم الإلكتروني الإصدار الرابع، ولما لها من دور فاعل في إثراء المحتوى الإلكتروني على شبكة الموارد السعودية منصة شمس وحرصها على تنمية فكر الإبداع والابتكار.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم بمناسبة حفل إطلاق شبكة الموارد ” شمس ” وتوزيع جوائز التميز في التعليم الإلكتروني في نسختها الرابعة بمقر وزارة التعليم، بالرياض.