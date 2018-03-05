بالفيديو والصور.. ولي العهد و ” السيسي ” يتفقدا مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس

القاهرة(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس، خلال زيارته إلى مصر.

كما تفقدا، التطورات بمشروع محور قناة السويس، خلال زيارته إلى الإسماعيلية اليوم الإثنين، في ثاني يوم من زيارته إلى مصر.

وفي سياق متصل، أشار رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، في كلمته أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، اليوم الإثنين، خلال زيارته بمصر، إلى أن مشروع نيوم وكذلك مشروعات تنمية محور قناة السويس ستكون بمثابة قبلة المستثمرين خلال السنوات القادمة.

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