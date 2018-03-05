دلالة استقبال سمو ولي العهد بالمقاتلات المصرية وتنازل السيسي عن البروتوكول

سلسبيل سعيد(صدى):

شهدت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجمهورية مصر العربية، ترحيب واسع من قبل الجانبين المصري والسعودي؛ والتي جاءت لتؤكد فشل مخططات الإخوان وقطر وغيرهم من الجهات التي تستهدف ضرب العلاقات السعودية المصرية.

وجاءت الزيارة ومراسم الاستقبال بشكل متميز وخاص جدًا من جانب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تنازل للمرة الثانية عن قواعد البرتوكول في حضور الأمير الشاب.

وتصدرت عدد من اللقطات تلك الزيارة، حيث لفتت انتباه الجميع، و كشفت عن عمق العلاقات بين البلدين والتي يتخللها المحبة والتقدير.

تلاشي البروتوكول في حضور الأشقاء:

أبرزت عدد من الصور بداية من لحظة استقبال فخامة الرئيس المصري لسمو ولي العهد في مطار القاهرة، وحتى الاجتماع بينهما، التنازل من قبل الجانبين عن القواعد والتقاليد والبروتوكلات التي دائمًا ما تشهدها الزيارات الرسمية.

وعكست ملامح فخامة الرئيس المصري وسمو ولي العهد في عدد من الصور الود والمحبة بينهما.

طائرات الحربية المصرية ترحب بولي العهد:

ومن بين المشاهد التي تخللت الزيارة التي بدأت أمس الأحد، استقبال الطائرات الحربية لسمو ولي العهد، بمثابة دخوله الأجواء المصرية، وتلك اللفتة تشير إلى الترحيب والتكريم غير العادي بضيف جمهورية مصر الكريم، بالإضافة إلى أنها رسالة من القوات المسلحة المصرية لسمو الأمير بأنه مرحب به.

يجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الرسمي لمراسم الاستقبال لا يشمل هذا الأمر، ولكنه تعبير عن الحب الكبير للضيف، وتقدير مكانته.

ابتسامة ولي العهد وحفاوة السيسي تقتل قطر والإخوان في مقتل :

وتصدرت إحدى صور الزيارة اهتمامات الشعب المصري والسعودي، حيث لاقت تعليقات واسعة؛ لما عكسته الصورة من حفاوة استقبال وابتسامات ودية من جانب سمو ولي العهد والرئيس المصري؛ والتي جاءت لتضرب إرهاب قطر والإخوان المسلمين في مقتل، بعدما حاولوا بكافة السبل تشويه علاقة الأشقاء العرب، خاصة بين مصر والمملكة.

اتفاقيات :

وشهد اليوم الأول لزيارة سمو ولي العهد، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين للتعاون المشترك؛ وتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.